Aydınlıkçı Fikret Otyam unutulmadı

Başı dik Cumhuriyet aydını Fikret Otyam, Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesindeki gömütlüğünde sevenleri ile bir kez daha kucaklaştı.



Vatanın yarasını kendi yarası bildi, halkının acılarına, isyanlarına yüz çevirmedi. Kabuğuna çekilen, sırça köşklerinde ‘ben ben’ diye inleyen çaresiz aydın müsveddelerinin yanında yazılmaz, adı. O, örgütlü bir Cumhuriyet aydınıydı. Aydınlık’ın Çınarı Fikret Otyam’ı saygı ve özlemle selamlıyoruz.



19 Aralık 1926’da dünyaya gelişi ile aramızdan ayrılışı arasındaki zaman diliminde kalemiyle, fırçasıyla, objektifiyle gerçeğin ardına düştü. Son nefesine kadar…



Gelenekten geleceğe uzanan bir sanatçı. Anadolu insanının öykülerini anlatmakla kalmadı. Asıl amacı, dertlerine derman, sorunlarına çözüm bulmaktı, buldu da. Zor günlerin adamı Fikret Otyam, Cumhuriyet değerlerini Anadolu kültürü ile harmanladı.



9 Ağustos 2015’te erenlere karıştı, Fikret Baba. Nevşehir Hacıbektaş’ta ‘İz Bırakan Aydınlar Gömütlüğü’nde yatıyor, usta, Anadolu’nun tam kalbinde…



Bu yıl da sevenleri, dostları, canları ile gömütlüğünde kucaklaştı. Çünkü O, herkesin ağabeyi, amcası ve babasıydı.



Vatan, emek, namus mücadelesinin yılmaz fedaisi, Vatan Partili Fikret Otyam, yapıtları, mücadelesi ve gönül avazları ile gelecek nesillere ışık olmaya devam ediyor.



