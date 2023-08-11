Sakarya'da büyük çiftçi buluşması
Sakarya'da çiftçiler bir araya geldi. Hasadı yaklaşan mısır için taban fiyatının 10 lira olması gerektiği belirtildi.
İlyas Gümrükçü
Sakarya’da yaklaşan mısır hasadı nedeniyle büyük çiftçi buluşması yapıldı.
Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, mısır için taban fiyatı beklentilerini açıkladı.
Üreticiler beklentilerinin karşılanmasını bekliyor.
10 liranın altında fiyat istemeyen üreticiler uyarılarda bulundu, mısır ekiminin tehlikeye girebileceğini söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi