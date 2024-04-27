3 terörist etkisiz hâle getirildi! "Teröriste hiçbir yerde geçit yok"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."