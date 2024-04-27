3 terörist etkisiz hâle getirildi! "Teröriste hiçbir yerde geçit yok"

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

3 terörist etkisiz hâle getirildi! "Teröriste hiçbir yerde geçit yok"
Editör: Uğur Çam
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." 
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Kaynak: TRT Haber

# Milli Savunma Bakanlığı # terörle mücadele
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