Parti binası değil PKK mağarası! DEM Parti, Batman'daki binasını terör yuvasına çevirmiş

Batman'da DEM Parti il binasında arama yapan polis ekipleri adeta PKK temsilciliği ile karşılaştı.

DEM Parti il binasında terör soruşturması kapsamında arama yapılmış, birçok dokümana ve PKK simgelerine el konmuştu. Aramalar sırasında ortaya çıkan fotoğraflar da kamuoyuna yansıdı.

Binaya giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta örgüt hücresiyle karşılaştı. Raflarda örgüt yayınlarının, duvarda terörist fotoğraflarının asılı olduğu görüldü. DEM Partililerin, öldürülen PKK'lıların fotoğraflarından da köşe oluşturduğu tespit edildi.

Parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirilmişti.

Olayla ilgili DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, polis ekiplerince gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.