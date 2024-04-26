Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan DEM Parti'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti’ye yönelik inceletme başlattı. Ulusal Kanal’ın Başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, DEM Parti’nin suç teşkil eden eylemleri olup olmadığına dair araştırma yapılıyor. Dosyanın, kapatma davası için Anayasa Mahkemesi’ne taşınması bekleniyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan DEM Parti'ye inceleme
Son Güncelleme:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın Meclis’teki kolu DEM Parti’yi mercek altına aldı.

Ulusal Kanal’ın Başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, DEM Parti hakkında açık kaynaklardan araştırma sürüyor. Araştırma, Anayasa’nın 69’uncu maddesindeki "Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altına kurulamaz" hükmüne dayanılarak yapılıyor. Zira DEM Parti, HDP’nin devamı olarak görülüyor.

Bu kapsamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Partili yönetici ve üyelerin Anayasa’ya aykırı eylemleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşmalar hakkında bilgi istedi. Aynı zamanda DEM Partili belediyeler hakkında da veriler incelemeye tabi tutuldu.

Toplanan verilerin ardından dosyanın kapatma davasına dönüştürülerek Anayasa Mahkemesi’ne sevkedilmesi bekleniyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce HDP kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvururak Hazine yardımının durdurulmasını istemişti. Benzer bir talebin de DEM Parti için yapılacağı değerlendiriliyor.

PKK, HDP’ye açılan kapatma davası sürerken DEM Parti’nin kurulması talimat verdi. DEM Parti de tıpkı HDP gibi, terör örgütüyle paralel faaliyetler yürütüyor.

Meclis çatısı altında PKK lideri Abdullah Öcalan lehine çıkışlar yapan DEM Parti, 31 Mart seçimlerinden sonra kazandığı belediyelerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğüne karşı eylemlere imza atıyor.

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"Dünya
# Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı # DEM Parti # anayasa mahkemesi
Çok Okunanlar
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
ABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama!
ABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama!
Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?
Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?
Dünya Bankası'ndan "altın" tahmini!
Dünya Bankası'ndan "altın" tahmini!
ABD'li James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"
ABD'li James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"
Öne Çıkanlar Emekli maaşı Temmuz zammı oranı ne kadar olacak? | SGK Uzmanı Murat Bal rakam vererek açıkladı! Emekli maaşı Temmuz zammı oranı ne kadar olacak? | SGK Uzmanı Murat Bal rakam vererek açıkladı! Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine... Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine...