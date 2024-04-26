Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan DEM Parti'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın Meclis’teki kolu DEM Parti’yi mercek altına aldı.

Ulusal Kanal’ın Başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, DEM Parti hakkında açık kaynaklardan araştırma sürüyor. Araştırma, Anayasa’nın 69’uncu maddesindeki "Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altına kurulamaz" hükmüne dayanılarak yapılıyor. Zira DEM Parti, HDP’nin devamı olarak görülüyor.

Bu kapsamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Partili yönetici ve üyelerin Anayasa’ya aykırı eylemleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşmalar hakkında bilgi istedi. Aynı zamanda DEM Partili belediyeler hakkında da veriler incelemeye tabi tutuldu.

Toplanan verilerin ardından dosyanın kapatma davasına dönüştürülerek Anayasa Mahkemesi’ne sevkedilmesi bekleniyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce HDP kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvururak Hazine yardımının durdurulmasını istemişti. Benzer bir talebin de DEM Parti için yapılacağı değerlendiriliyor.

PKK, HDP’ye açılan kapatma davası sürerken DEM Parti’nin kurulması talimat verdi. DEM Parti de tıpkı HDP gibi, terör örgütüyle paralel faaliyetler yürütüyor.

Meclis çatısı altında PKK lideri Abdullah Öcalan lehine çıkışlar yapan DEM Parti, 31 Mart seçimlerinden sonra kazandığı belediyelerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğüne karşı eylemlere imza atıyor.