ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde yayın yapan Kurdistan24’e konuştu.

James Jeffrey, terör örgütü DEAŞ’ın bölge için hala tehdit oluşturduğunu, Irak ve ABD’nin DEAŞ’a karşı birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi. Jeffrey, "Türkiye'nin de PKK, DEAŞ ve Esad ordusuyla ilgili güvenlik kaygıları var, bu amaçla da ABD'ye yönelmek istiyor." İfadelerini kullandı.

ABD’li büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.