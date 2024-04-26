ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin ABD'ye yönelmek istediğini savundu. James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"
Son Güncelleme:

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde yayın yapan Kurdistan24’e konuştu.

James Jeffrey, terör örgütü DEAŞ’ın bölge için hala tehdit oluşturduğunu, Irak ve ABD’nin DEAŞ’a karşı birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi. Jeffrey, "Türkiye'nin de PKK, DEAŞ ve Esad ordusuyla ilgili güvenlik kaygıları var, bu amaçla da ABD'ye yönelmek istiyor." İfadelerini kullandı.

ABD’li büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

- İran'ın etkisi altındaki Irak yönetiminin, Kürdistan Bölgesi ve bileşenler üzerinde, Erdoğan'ın endişelenmesine neden olacak şekilde baskı oluşturmasının ardından Erdoğan'ın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesi çok önemli. Türkiye, Kürdistan Bölgesi'nin güçlü olmasını, Türkiye'nin dostu olmasını, Kürt partilerinin birlik olmasını ve Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne uyguladığı baskının sona ermesini istiyor. Amerika’nın da istediği budur.
ABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama! Beyaz Saray yetkilisi John Kirby konuştuABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama! Beyaz Saray yetkilisi John Kirby konuştuGündem
# abd # James Jeffrey # cumhurbaşkanı erdoğan # ırak
Çok Okunanlar
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
ABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama!
ABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama!
Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?
Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?
Dünya Bankası'ndan "altın" tahmini!
Dünya Bankası'ndan "altın" tahmini!
ABD'li James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"
ABD'li James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"
Öne Çıkanlar İşte Vatan Partisi'nin 1 Mayıs İşçi Bayramı bildirisi! İşte Vatan Partisi'nin 1 Mayıs İşçi Bayramı bildirisi! Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum