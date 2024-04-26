ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "Türkiye, ABD'ye yönelmek istiyor"
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin ABD'ye yönelmek istediğini savundu. James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde yayın yapan Kurdistan24’e konuştu.
James Jeffrey, terör örgütü DEAŞ’ın bölge için hala tehdit oluşturduğunu, Irak ve ABD’nin DEAŞ’a karşı birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi. Jeffrey, "Türkiye'nin de PKK, DEAŞ ve Esad ordusuyla ilgili güvenlik kaygıları var, bu amaçla da ABD'ye yönelmek istiyor." İfadelerini kullandı.
ABD’li büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
- İran'ın etkisi altındaki Irak yönetiminin, Kürdistan Bölgesi ve bileşenler üzerinde, Erdoğan'ın endişelenmesine neden olacak şekilde baskı oluşturmasının ardından Erdoğan'ın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesi çok önemli. Türkiye, Kürdistan Bölgesi'nin güçlü olmasını, Türkiye'nin dostu olmasını, Kürt partilerinin birlik olmasını ve Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne uyguladığı baskının sona ermesini istiyor. Amerika’nın da istediği budur.
# abd # James Jeffrey # cumhurbaşkanı erdoğan # ırak