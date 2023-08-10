Sağlık çalışanları eylemde! Ege Üniversitesi'nden talepleri geriye dönük ödeme

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgiye göre Ege bölgesinde bulunan üniversite hastanelerinden sadece Ege Üniversitesi Hastanesinde geriye dönük ücretler ödenmedi.

Ege Üniversitesinde sağlık işçileri bugün de iş başı yapmadı. Eylemlerinde 4’üncü günü geride bırakan bin 870 işçinin geriye dönük 55 bin ila 60 bin lira alacağı hala ödenmedi.

Ege Üniversitesi döner sermayesi zor zamanlar yaşıyor. Ege Bölgesinde birçok üniversite hastanesi işçilerinin geriye dönük ücretlerini ödedi tek ödeyemeyen Ege Üniversitesi Hastanesi oldu.

Geriye dönük alacaklar dışında EYT ile hastaneden emekli olan yaklaşık 18 işçi bulunuyor. Yönetim 4 ay önce ilişiği kesilen bu emekçilerin kıdem tazminatlarını da ödeyemedi.

Hastane yönetimi ödemeler konusunda Türkiye Sağlık İş Sendikası İzmir Şube yöneticileriyle görüşme yaptı. Bu hafta emekçilerin hesabına yaklaşık kişi başı 10 bin lira ödemeyi taahhüt etti fakat işçiler alacaklarının tamamını istiyor.