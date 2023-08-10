Sağlık çalışanları eylemde! Ege Üniversitesi'nden talepleri geriye dönük ödeme

Ege Üniversitesi’nde sağlık işçileri iş bırakma eyleminde 4’üncü günü geride bıraktı. Bin 870 işçinin geriye dönük kişi başı 55 bin ile 60 bin liraya yakın ücretlerinin ödemesi hala yapılmadı.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgiye göre Ege bölgesinde bulunan üniversite hastanelerinden sadece Ege Üniversitesi Hastanesinde geriye dönük ücretler ödenmedi.

Ege Üniversitesinde sağlık işçileri bugün de iş başı yapmadı. Eylemlerinde 4’üncü günü geride bırakan bin 870 işçinin geriye dönük 55 bin ila 60 bin lira alacağı hala ödenmedi.

Ege Üniversitesi döner sermayesi zor zamanlar yaşıyor. Ege Bölgesinde birçok üniversite hastanesi işçilerinin geriye dönük ücretlerini ödedi tek ödeyemeyen Ege Üniversitesi Hastanesi oldu.

Geriye dönük alacaklar dışında EYT ile hastaneden emekli olan yaklaşık 18 işçi bulunuyor. Yönetim 4 ay önce ilişiği kesilen bu emekçilerin kıdem tazminatlarını da ödeyemedi.

Hastane yönetimi ödemeler konusunda Türkiye Sağlık İş Sendikası İzmir Şube yöneticileriyle görüşme yaptı. Bu hafta emekçilerin hesabına yaklaşık kişi başı 10 bin lira ödemeyi taahhüt etti fakat işçiler alacaklarının tamamını istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ege üniversitesi # izmir

Benzer Videolar

Eker Süt'te işçilere sendika baskısı Eker Süt'te işçilere sendika baskısı
Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı
Aydınlıkçı Fikret Otyam unutulmadı Aydınlıkçı Fikret Otyam unutulmadı
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı! İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı!
Bozanlı köylüler üretim mücadelesinde zafer kazandı Bozanlı köylüler üretim mücadelesinde zafer kazandı
İstanbul'da deprem riski! İstanbul'da deprem riski!
İzmir'de ulaşıma zam yağmuru! İzmir'de ulaşıma zam yağmuru!
Düzceli işçiler işlerini geri istiyor! Düzceli işçiler işlerini geri istiyor!
Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı!
Çiftçi kâr değil zarar ediyor! Çiftçi kâr değil zarar ediyor!
Aydınlı genç Oxford'a birincilikle girdi! Aydınlı genç Oxford'a birincilikle girdi!
İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı! İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı!
Çok Okunanlar
1 Tamer Karadağlı bakın nereye atandı
2 11 Ağustos Resmi Gazete kararları
3 AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş getirildi
4 İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
5 Padişahların deprem kararı!