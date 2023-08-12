Galata Köprüsü depreme hazırlık için bakıma alınıyor! İşte detaylar

Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başlıyor.



1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki Galata Köprüsü, 29 yıl sonra depreme hazırlık amacıyla bakıma alınacak.



40 gün sürecek bakım çalışmaları kapsamında köprü araç trafiğine kapatılıp alternatif yollara yönlendirme yapılacak.



40 günlük bakım süresince iki etaplı ulaşım güzergahı belirlendi.



20 gün sürecek birinci etapta, Karaköy’den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy’den Tersane Caddesi’ne yönlendirilerek Atatürk Köprüsü ve Unkapanı Kavşağı üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.



Daha sonra başlayacak ve yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü’nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü’nden Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlayabilecek.