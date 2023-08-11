İstanbul depreme nasıl hazırlanmalı? Deprem Uzmanı Sinan Cansız Ulusal Kanal'a anlattı

Kuzey Anadolu fay hattında olması beklenen Marmara Depremi ömrünü çoktan tamamladı ancak 26 milyondan fazla vatandaşın yer aldığı bölgede konutlar henüz depreme hazır değil.

Ulusal Kanal’a konuşan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Mimar Sinan Cansız deprem öncesi yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’a özel yasa hazırlığında. Bu kapsamda hazırlığa başlanan rezerv alan çalışmasının önemini Cansız anlattı.

Bakanlık yoğun bir depreme hazlık sürecinde ancak bu, süreçteki tek etmen değil. Cansız, depreme hazırlıkta Yerel yönetimlere ve vatandaşa da çağrıda bulundu.

İstanbul bir megakent ve sanayi, teknoloji, turizm gibi pek çok sektörü de içinde barındırıyor. Hal böyle olunca 16 milyonu aşkın da nüfusu var. Ancak Deprem Uzmanı Doç. Dr. Cansız nüfusun azaltılması gerektiğini söylüyor.

Cansız, nüfusu azaltma yöntemlerini ise şöyle sıraladı.

Bakanlık Yarısı Bizden ve Yerinde Dönüşüm kampanyalarını da başlattı ancak vatandaş mali açıdan edişeli. Cansız sürecin nasıl işleyeceğine de açıklık getirdi.

Kentteki bir diğer sorunda kentsel dönüşüm bölgesindeki vatandaşın bu süreçte nereye taşınacağı. Cansız 750 bin hayalet evin olduğunu belirterek bunlarla ilgili de özel kararlar alınması gerektiğine dikkat çekti.