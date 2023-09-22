Adnan Menderes'in son mektubu yapay zekayla seslendirildi

17 Eylül 1961'de idam edilen eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in yazdığı son mektup, Buharkent Belediyesi tarafından yapay zeka tarafından kendi sesiyle seslendirildi.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in 62. ölüm yıl dönümünde Buharkent Belediyesi bir çalışma gerçekleştirdi.

1960 yılında yaşanan 27 Mayıs sürecinin ardından yargılanan ve 17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes'in, ölümünden kısa süre önce yazdığı son mektubu, yapay zeka kullanılarak kendi sesiyle seslendirildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un da yer aldığı, çekimlerinin Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Müzesi'nde gerçekleştirilen video, Buharkent Belediyesi tarafından paylaşıldı.

Videoda, Adnan Menderes'in yapay zeka ile seslendirilen son mektubundaki, "Sizlere dargın degilim, sizin ve diğer zevatin iplerinin hangi efendiler tarafindan idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdügünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes, hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadıgımız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme karar-i metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinizce acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki, milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendilerinizi yine de 1950'de kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek, Adnan Menderes'in ölümü sizi ebediyete kadar takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir." ifadeleri yer aldı.

# adnan menderes # Buharkent Belediyesi # MEHMET EROL

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