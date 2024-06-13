Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimleri başladı

Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimleri artırıldı. Yurt genelinde denetlenen 532 kesimhaneden 3'ünün onayı iptal edildi. Hijyen kontrolleri de yapılıyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek.

Editör: Haber Merkezi
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Kurban Bayramı öncesi harekete geçildi. Ekipler yurt genelinde kesimhane denetimi yaptı. Toplam 532 kesimhanene denetlenirken kontroller sonrası 3 kesimhanenin onayının iptal edildi.

İstanbul'da da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 tesis vatandaşların hizmetinde olacak.

Alibeyköy kurban pazarında kesim işlemlerinin nasıl yapıldığını Kurban Alan Sorumlusu Erkan Aras, anlattı. Erkan Aras, "Mutlaka başında veteriner hekim bulunduruyoruz. Veteriner hekimimiz, hayvanın orta kısmı açıldıktan sonra iç organlarının her birini teker teker kontrol eder, bir sorun yoksa kesime devam eder." dedi.

Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kurban Bayramı # kurban kesim

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