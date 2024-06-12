Rusya Günü, İstanbul'da kutlandı! Rus Başkonsolos Andrey Buravov Ulusal Kanal'a konuştu

Rusya Günü, İstanbul’da kutlandı. Rusya Günü resepsiyonuna Çin, İran ve diğer ülkelerin başkonsolosları katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek de etkinlikte davetliler arasında yer aldı. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yöneticileri de resepsiyonda hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov önemli mesajlar verdi. Andrey Buravov, "İnsanlık devrimci bir değişim çağını yaşamaktadır. Daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu devam ediyor." dedi.

Rus Başkonsolos, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya’daki BRICS toplantısına katıldığını hatırlattı. Buravov, "Türkiye Cumhuriyeti'nin BRICS ile temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz." dedi.

Başkonsolos Andrey Buravov, Türk-Rus ilişkilerini Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Andrey Buravov, "İlişkilerimiz çok iyi seviyede. Ekonomik ilişkilerimiz çok sağlam bir ekonomik temelimiz var. İyi ki ülkemizin siyaset adamları yani liderlerimiz olsun daha alt seviyedeki kurumlarımız olsun yani çok iyi bir diyalogumuz var." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türk-Rus iş birliğinin kritik önemini vurguladı.

Doğu Perinçek, "Türkiye ve Rusya bugün emperyalizmden gelen her türlü planı göğüsleyen bir merkezde ve Amerika Birleşik Devletleri kaybediyor, her yerde ilişe geçiyor. Ve bu tabii Türkiye ve Rusya'nın iş birliği için çok elverişli koşulları geliştiriyor. Güneyimizde Filistin'in mücadelesi, kuzeyimizde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kahramanca mücadelesi, Türkiye'nin Amerika'nın güdümündeki çeşitli terör örgütlerine karşı mücadelesi. Bu bir cephe oluşturdu ve bu cephe zafere ilerliyor. Ruslarla Türkler bir oldu mu dünyanın çehresi değişir ve Asya çağının zaferinde Türkiye ve Rusya'nın beraberliği tayin edeceği bir görev yapacak." dedi.