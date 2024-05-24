Doğu Perinçek, Hacettepe'de konuştu: "Hakikate meydan okuyanlar yakılabilir ancak hakikat yakılamaz"

Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Bilimde Safsatalar ve Gerçekler” etkinliğinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hakikati kimsenin yakamayacağını vurguladı.

Doğu Perinçek, "Hakikati yakmak isteyenler olmuştur ama kimse yakamamıştır. Safsatayla bilim arasındaki mücadelenin sonu tarih boyunca hep bellidir. Safsataya karşı mücadele edenlerin kahramanlığı budur, yüzleri sararmaz. Onlar hiçbir şekilde korkmayacaklardır, cesur olacaklardır. Biz de cesur bir milletin evlatlarıyız." dedi.

Ütopya Topluluğu, Hacettepe Üniversitesinde bilimseverleri bir araya getirdi. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Koray ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu’nun da konuşmacı olduğu etkinlikte Perinçek, günümüzün en büyük safsatasını açıkladı.

Doğu Perinçek, "Bugün küresel safsataların en büyüğü insanın cinsiyetini değiştirme safsatasıdır. Sosyal cinsiyet gibi ideolojik dayatmalarla erkeği kadın, kadını erkek yapma gibi marifet dayatılmaktadır. Bu çok önemli bir ideolojik saldırıdır." dedi.

Üniversite tarihimizin önemli atılımlarından birini gerçekleştirmiş olan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte olmaktan eşsiz mutluluk duydum. Üniversite hayatımın güzel günlerini yaşadım.



Profesör Erdem İlker Mutlu, Profesör Semih Koray, Hacettepe… pic.twitter.com/X67FN0TTHa — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) May 23, 2024

"SAFSATAYA KARŞI BİLİM HAREKETİNİ BURADAN BAŞLATIYORUZ"

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Semih Koray, safsataya karşı bilim hareketinin başlatıldığını duyurdu. Semih Koray, "Bu bizim üzerimize düşen görevdir. Onun için bu salonda gelin safsataya karşı bilim hareketini başlatalım. Bu etkinlik safsataya karşı bilim hareketinin açılış etkinliği olsun. Bizim üniversitelerimizin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri her türlü etkinlikte öğrenci-öğretim üyesi birlikteliğidir. Bu etkinlik o yüzden türkiyenini ihtiyaç duyduğu birlikteliğin somut göstergesidir." dedi.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI, DÜZENLEYENLER TARİHE GEÇTİ"

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucularından da olan Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu ise üniversitede yapılan etkinliğin önemini vurguladı. Erdem İlker Mutlu, "Bu etkinliği düzenledikleri için Ütopya Topluluğu'na teşekkür ediyorum. Tarihe geçtiler. Bunu ileride görecekler. Çok önemli bir toplantı. Bu toplantı içinde bulunduğumuz bilim ortamınad bir kırılma noktası ve karşı ses olarak çıkıyor." dedi.

PERİNÇEK GENÇLERE KİTAPLARINI İMZALADI

Etkinlik üniversitelilerin konuklara yönelttiği sorularla son buldu. Etkinliğin ardından hukuk fakültesinin kantininde öğrencilerle sohbet eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üniversitelilere kitaplarını imzaladı. Doğu Perinçek, "Bu hareket buradan başlamıştır. Hacettepe, üniversite geleneğimizde bir atılımdır. O yüzden çok güzel bir yerden başlamıştır. Yolumuz açık olsun." dedi.