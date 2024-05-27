Anne babalar dikkat! Çocuğunuzu o uygulamadan uzak tutun

İnternet sunduğu imkanlarla hayatı kolaylaştırdığı kadar çocukları hedef alan olumsuz içerikleri de barındırıyor. Uzmanlar Weplay adlı uygulamaya karşı aileleri uyarıyor. Sosyalleşme amaçlı oyun platformundaki odalarda, çocuklar cinsel içerikli ve küfürlü sohbetlere maruz kalabiliyor.

Editör: Yasin Emre Gök

Çocuklar için tehlike çanları bu kez Weplay adlı uygulama ile çalıyor. Tehtid, şantaj, istismar ebeveynlerin yeni dijital tehlikesi Weplay uygulaması. Weplay sosyalleşme amacı kurulan oyun platformu, ancak durum hiç öyle değil.

"Buralarda çocuk görünümlü pedofililer söz konusu oluyor. Özelllikle oyun içerisinde sohbet odalarına girerek çocukları mağdur ediyorlar.kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar. Daha sonra tehtit ve şantaj yoluyla fotoğraflarını ele geçiriyorlar."

Baktığımız da sadece  çocukların oynadığını düşünüyoruz.Ama işin perde arkasında 7 den 70 herkes rahatlıkla erişip, oynayabiliyor.

Oyun adı altında kurulan bu uygulamada sohbet odaları var. Çocuklar cinsel içerikli paylaşımlara ve küfürlere maruz kalıyor.

Uygulamada çocuklar tuzağa düşürülüyor.Bir çok suç işleniyor.

"Şifrelerle girilen odalar büyük tehtidleri bünyesinde barındırıyor. Bu tarz odalar da müstehcen sohbetler, müstehcen söyleşiler olabiliyor. Hatta kişileri mağdur edebilmek adına çocukları tehdit ederek yetişkinlerle sohbet ediyorlar."

Uygulama çocukları hem manevi hem de maddi olarak tehdit ediliyor.

"Çocukları hem cinsel açıdan hem ruhsal açıdan tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalıyor... Özellikle bu dönemde anne ve babaların çok dikkatli olması gerekiyor. Zira bu oyunla karşılaşmak giderek yaygınlaşmaya başladı. Çocukların kullandıkları uygulamaları kontrol etmek ebeveyn filtreleri bu konuda önem arz eder."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# akıllı telefon uygulaması # pedofili

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