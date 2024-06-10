Fener Rum Kilisesi'nin amacı ekümeniklik

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denetimine girmek istemeyip 1971'de kapanan Fener Rum Kilisesi'nin kontrolündeki Heybeliada Ruhban Okulunun açılması konusu gündemdekini yerini koruyor.

Ulusal Kanal, kilisenin amacını Profesör Doktor Salim Gökçen ile konuştu. Salim Gökçen, "Fener Rum Patrikhanesi mevcut yasalara göre Ortodoks Rum azınlığın dini ihtiyaçlarını karşılayan tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi bir müessesedir. Tüzel bir kişiliği yoktur. ve bu duruma göre de Türk Medeni Kanunu'nun ancak gerçek ve tüzel kişilere tanıdığı okul, vakıf, dernek gibi kuruluşları kurmak, yönetmek ve denetlemek gibi bir hakkı da bulunmamaktadır. Bu nedenle Patrikhane'nin iddia ettiği insan haklarına ve anayasaya aykırılık da bir bakıma gerçek dışıdır." dedi.

Ruhban okulunun Türkiye'nin denetimine girmeyip, kilise kurallarınca yönetilmesini isteyen Fener Rum Kilisesinin esas amacı papaz yetiştirmekten daha ziyade, dünyadaki ortodoksların liderliğini eline almak.

Konuyla ilgili Prof. Dr. Salim Gökçen, "Türkiye açılmasın demiyor. Sadece Türk yasalarına tabi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denetim ve kontrolü altında açılsın söylemi söz konusu. Fakat Patrikhane bunu kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Dünya Ortodokslarının dini ve siyasi açıdan kontrol edilip yönlendirilmesi bu okuldan patrikane ideolojisine bağlı, din adamlarının yetiştirilmesine bağlıdır." dedi.

Kilise Ekümenikliğini ilan edebilmek için, Ruhban Okulu'nun açılmasını, Okulun dünyanın her tarafından öğrenci alabilmesini ve Sensinot üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartının kaldırılmasını istiyor.

Konuyla ilgili Prof. Dr. Salim Gökçen, "Bu bir pakettir. Ruhban Okulu açılsın, dünyanın her tarafından öğrenci alabilsin ve bununla birlikte Sensinot üyelerinin yani Patrikhanenin kurumsal yapısında bulunan metropolitlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı kaldırılsın. Aslında bütün bunları bir araya koyduğumuzda görüyoruz ki Fener Rum Patrikhanesi gerçek manada Ortodoks halifeliğini istemektedir. Buna ulaşmak için heybelada ruhban okulu bir aparattır." dedi.