Ankara'da hasta köpek soruşturması! Şanlıurfa Belediyesi iddiaları yalanladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir barınaktan 38 hasta köpeğin Ankara’ya getirilmesine yönelik Ankara Valiliği yasal işlem başlattı. Valilik, hayvanların yerini tespit ederek karantinaya aldı. Köpekleri getiren Buket Özgünlü tutuklandı, diğer şüpheli M.S.D ise serbest bırakıldı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Ankara Valiliği, Şanlurfa’dan kuduz olduğu iddia edilen köpekleri Ankara’ya getiren şahıslar hakkında işlem başlattı. Valilik kente getirilen köpeklerin yerini tespit ederek veteriner hekim kontrolünde karantinaya aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yüttüğü soruşturmada nöbetçi hakimliğe çıkarılan köpekleri taşıyan şahıslardan Buket Özgünlü tutuklanırken, M.S.D adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyada “Köpek Velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü, yayınladığı videoda Siverek ilçesindeki barınaktan 35 hasta, 3 yasaklı ırk köpeği sahiplendiğini belirtmişti. Hayvanlarda başka hastalıklar olduğunu söyleyen Özgünlü barınaklardaki şartların kötü durumda olduğunu da iddia etti.

Eleştiri oklarının yöneltildiği Siverek Belediyesi ise barınağın büyükşehire ait olduğunu ve yetkili olmadıklarını belirtti. Ulusal Kanal'ın ulaştığı belediye yetkilileri "Elimizden bir şey gelmiyor, yaralı ya da hasta hayvanları büyükşehir ekipleri buraya bırakıyor ama bizde yetki yok" ifadelerini kullandı.

Barınak sahibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mama ve su ve kısırlaştırma gibi temel hizmetlerde hiçbir aksama olmadığını açıkladı. Yetkililer, bahsi geçen kişilerin bilinçli kötüleme yaptığını ve hasta durumda olmayan 20 kadar hayvanı sahiplendiğini iddia etti.

Ankara Valiliği ise yaptığı duyuruda kente getirilen hayvanların hastalık taşıyıcısı olduğunu belirtmişti.

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