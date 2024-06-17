CHP'li yöneticiden Kılıçdaroğlu'na teklif iddiası! İşte o iddianın ayrıntıları

CHP'li bir yönetici eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. "Özel'e karşı İmamoğlu'nu genel başkan yapalım" dedi. Bu iddiayı Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu gündeme getirdi...

AK Parti ile CHP arasında normalleşme adı altında görüşmeler yürütülürken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Barış Terkoğlu'nun köşesine taşıdığı o iddiaya göre, CHP’de halen önemli bir görevde olan bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ancak bu ziyaret sıradan bir ziyaret değildi. Görüşmede konuşulan konu CHP içindeki liderlik savaşı ile ilgiliydi. CHP'li yönetici, Kılıçdaroğlu'na, "Özel'e karşı İmamoğlu'nu destekleme" teklifi yaptı.

Konuyla ilgili Barış Terkoğlu, yazısında, "Sosyal medyadan zaman zaman normalleşme-yumuşama sürecine karşı olduğunu gösteren mesajlar paylaşan sözünü ettiğim CHP’li yönetici, Kılıçdaroğlu’na ilginç bir öneride bulunmuştu. CHP’nin muhalefet olmaktan çıkacağını, Erdoğan’ın rotasına gireceğini savunan CHP yöneticisi, tüzük kurultayının seçimli hale gelmesini, Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkan adayı olarak Özgür Özel’in karşısına çıkmasını, Kılıçdaroğlu’nun da anlaşarak İmamoğlu’na destek vermesini istemişti." ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu'nun iddiasına göre o CHP'li yönetici de Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi doğruladı. "Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ne oldu?" sorusuna ise "Sadece dinledi" yanıtını verdi.