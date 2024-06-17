Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize serbestisi şartı!

Hükümetin Avrupa Birliği'ne girişi stratejik hedef olarak önüne koyarken, Brüksel vize serbestisi için "terörle mücadeleden vazgeçme" şartını dayatıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, vize serbestisi için terörle mücadele tanımının daraltılması gerektiğini söyledi.

Landrut, "Terörizmin tanımı, vize serbestisi sürecindeki ölçütlerden biridir. Türk hükümeti de bunu biliyor. Hükümet hem diğer alanlarda hem de vize serbestisi yolunda ilerlemek istiyorsa topun kendi sahasında olduğunu biliyor." dedi.

"TÜRKİYE ANLAŞMAYI TAM UYGULAMADI"

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorunlardan biri de geri kabul anlaşması. T24 İnternet sitesine konuşan Büyükelçi, Türkiye'yi anlaşmayı tam uygulamamakla suçladı.

Landrut açıklamasında, "Türkiye Geri Kabul Anlaşması ile taahhüt ettiklerini belli bir süre yaptı ama 2020 yılında durdurdu. Yani 4 yıldır Yunan adalarından sığınmacılar geri alınmıyor. 2016’da bu anlaşmada yer alan vize serbestisi için belli kriterler konulmuştu. Oradaki yol haritasına bakarsanız Türkiye'nin hâlâ yerine getirmesi gereken kriterlerin olduğu açık." ifadelerini kullandı.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ

Landrut, Avrupa Parlamentu seçiminde ABD-NATO karşıtı partilerin güç kazanmasını da değerlendirdi. "Liberaller ve Yeşiller sandalye kaybetti" diyen büyükelçi, ABD-NATO karşıtı partileri "Aşırı sağ" olarak tanımladı, "Aşırı sağ partiler ise sandalye kazandı." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Landrut, AB Komisyonu Başkanlığı seçiminin de bu anlamda kritik olduğunu dile getirdi.