Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir: "Hükümet tarım politikasını değiştirsin"

Çiftçiler üretimde ve pazarlamada zorluklarla karşı karşıya bırakıldı.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

AK Parti'nin "üretimi ve üreticiyi destekleyen" bir tarım politikası olmadığını söyleyen Özdemir, "Tarımı plansızlık ve başıboşluktan kurtarmanın tek yolu Türkiye'nin üretim ekonomisine geçmesidir." dedi.