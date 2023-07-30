Vatan Partisi köklü çözümlerini Kızılay esnafıyla buluşturdu

Ekonomik krizin faturası vatandaşın beline yükleniyor, yurttaşlar geçim derdi ile baş başa bırakılıyor. Bu kapsamda Halkın sorunlarına çözüm için sahaya inen Vatan Partisi ziyaretlerini sürdürdü. Adres bu kez Kızılay oldu. Esnaf derdini anlattı, Vatan Partisi çözüm önerilerini sundu.

Seçimler bitti, vatandaş ekonomik kriz ile baş başa bırakıldı. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının altında ezilen vatandaşın derdini Vatan Partisi dinledi.



Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı krize yönelik çözümlerini esnafla buluşturdu. Uzun süredir esnaf gezileri yapan Vatan Partisi’nin bu kez adresi Kızılay oldu.



Heyete Vatan Partisi Meslek Örgütleri Büro Başkanı Osman Yılmaz başkanlık etti. Vatan Partililer, esnafın dertlerini dinledi. Esnafın gündeminde ise yine kira sorunu vardı.



Gelir dağılımındaki adaletsizlik de esnafın gündemindeydi.



Her kaleme gelen zamlardan eczacılar da ciddi oranda etkilendi. Zamlardan dert yanan Eczacılar da sorunlarını Vatan Partisi heyetine anlattı.



