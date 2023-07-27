Merkez Bankası Başkanı o soruyu yanıtladı! Enflasyon revizyonunda hedef değişecek mi?

Enflasyon hedefinin revize edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erkan, hedefi değiştirmeyeceklerini, gereken adımları gerektiği zaman bütünsel bir şekilde atacaklarını belirterek, orta vadede enflasyonda tek haneli seviyeyi göreceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Erkan, atılan adımların kısa vadede enflasyonist bir etkisi olduğuna fakat uzun vadede enflasyonu olumlu şekilde etkileyeceğine ve iç talebi dengeleyeceğine dikkati çekerek, "Amacımız zaten dezenflasyon süreci ve sonrasındaki istikrarlı büyümeyi sağlayabilmektir. O bakımdan yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda gelecek yıl zirveyi ne zaman ve hangi seviyede görmeyi beklediklerinin sorulması üzerine Erkan, zirveyi 2024'ün 2. çeyreğinde ve yüzde 60 civarında beklediklerini bildirdi.

Erkan, Bankanın bağımsızlığıyla ilgi soruya, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar veri odaklı, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde atılacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Zaten para politikasındaki değişim de söz konusudur. Aksiyonlarımızdan da bu bellidir." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hafize Gaye Erkan # Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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