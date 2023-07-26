Sağlık Sen taleplerini açıkladı! 109 maddelik talep listesini paylaştılar

109 madde arasında sabit ek ödemelerde artış, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılması, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesi ve kreş gibi talepler yer aldı.

- Taleplerimizin temelinde, alın teri vardır, hemşirenin terlettiği forma vardır, Acil Tıp Teknisyeninin kat ettiği yol vardır. Birinci üç ayda yüzde 35,İkinci üç ayda yüzde 10, Üçüncü üç ayda yüzde 15 Dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam pazarlığına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin 2023-2025 yıllarında maaşlarına ve özlük haklarına yapılacak iyileştirmeler için 7'nci dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlayacak.

- Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7650 TL kira yardımı yapılması genel taleplerimiz arasında yer alıyor.

Masada yetkili konfederasyon Memur-Sen'in görüşmelerde isteyeceği talepleri duyurmasının ardından Sağlık Sen'den de kendi iş koluna ilişkin açıklama geldi. Sağlık Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının talepleri tek tek sıraladı.