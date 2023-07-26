Sağlık Sen taleplerini açıkladı! 109 maddelik talep listesini paylaştılar
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına ve özlük haklarına yapılacak iyileştirmeler için geri sayım başladı. Memur-Sen'in maaşlarda yüzde 110 artış, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı istemesinin ardından Sağlık Sen'den de iş koluna ilişkin talepler geldi.
Seda Akyüz
109 madde arasında sabit ek ödemelerde artış, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılması, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesi ve kreş gibi talepler yer aldı.
- Taleplerimizin temelinde, alın teri vardır, hemşirenin terlettiği forma vardır, Acil Tıp Teknisyeninin kat ettiği yol vardır. Birinci üç ayda yüzde 35,İkinci üç ayda yüzde 10, Üçüncü üç ayda yüzde 15 Dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam pazarlığına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin 2023-2025 yıllarında maaşlarına ve özlük haklarına yapılacak iyileştirmeler için 7'nci dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlayacak.
- Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7650 TL kira yardımı yapılması genel taleplerimiz arasında yer alıyor.
Masada yetkili konfederasyon Memur-Sen'in görüşmelerde isteyeceği talepleri duyurmasının ardından Sağlık Sen'den de kendi iş koluna ilişkin açıklama geldi. Sağlık Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının talepleri tek tek sıraladı.
- Sabit Ek Ödemelerde Artış Yapılması Nöbet Ücretlerinin Ortalama 3 Kata kadar Artırılması, Tüm Sağlık Çalışanlarının İcap Nöbet Ücretinden Yararlanması, Sağlık Çalışanlarına Gece Tazminatı Ödenmesi, Ek Ödeme Tavan Oranlarının Artırılması, Taban Ödemelerin Artırılması, Taban Ödemenin Emekliliğe Yansıtılması, 14 Mart Tıp Bayramı’nda İkramiye Verilmesi, Sosyal Hizmet Tazminatının Artırılması, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları İçin Kreş Yardımı, Yıllık İzin Sürelerinin Tamamında Ek Ödemelerden Kesinti Yapılmaması, Hizmet Kolundaki Tüm Çalışanlara Toplu Taşımada İndirim. Toplamda 109 Teklifimizle birlikte hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı için, emeği için, alın teri için masada yer alacağız ve emeğin mücadelesini vereceğiz.