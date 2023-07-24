Memur-Sen'den zam açıklaması! Yüzde 110 zam talep ettiler

7. dönem toplu sözleşme için Memur-Sen taleplerini açıkladı. Memur-Sen genel başkanı Ali Yalçın memur maaşlarında yüzde 110 artış talep ettiklerini duyurdu. Yalçın, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ettiklerini açıkladı.

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Memur-Sen, Memur ve memur emeklileri için 7. Dönem toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

Ali Yalçın, 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış talep edildiğini bildirdi. Sendikanın bu teklifi kabul edilirse 2024 Ocak ayında en düşük memur maaşı 29 bin 700 lira olacak.

Yalçın sosyal yardımlar ve emekli aylıkları için hazırladıkları taleplere kira yardımını da ekledi.

- Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 lira olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve emeklilere de verilmesini, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Kadroya geçişte kapsam dışı kalan İdari Hizmet Sözleşmeli personelleri de unutulmadı. Memur-Sen Genel Başkanı, 1 Ağustos'ta kamu işvereninin masaya teklifle gelmesine çağrısı yaptı.

- Kadroya geçişte kapsam dışında kalan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Kamu işvereni tekliflerimizi tasnif edip, ayrıştırıp, 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmelidir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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