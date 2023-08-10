Memurların zam pazarlığında son durum ne?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşları ile özlük haklarına yapılacak iyileştirmeler için görüşmeler sürüyor. 1 Ağustos'ta başlayan süreç 1 ay içinde tamamlanacak.

Masada yetkili Memur-Sen'e bağlı sendikaların Çalışma Bakanlığı'nda hizmet kollarına dair komisyon toplantıları devam ediyor.

Geçen hafta ulaştırma, bayındır gibi hizmet kollarının ardından 9 Ağustos'ta da eğitim hizmet kolunun komisyon görüşmeleri tamamlandı.

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu çalışanları için yapılan müzakerelere Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

Bakan Işıkhan, başarılı bir toplantı olması dileklerini paylaşırken Ali Yalçın toplantının sosyal diyalog zeminini güçlendirecek bir anlayış içerisinde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hizmet kollarının çalışmalarını tamamlamasının ardından masada zam konusunda pazarlık başlayacak. Konfederasyonun talebine karşı hükümet teklifini sunacak.