İstanbul hazır giyim ve moda fuarı kapılarını açtı! Türk hazır giyime ilgi yoğun

SUZAN DEMİR

Türk hazır giyime dünyada çok sayıda ülke büyük ilgi gösteriyor.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı kapılarını açtı.



Fuar ihracat açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Rusya'nın da Türkiye için bir pazar olması hedefleniyor. Hatta ziyaretçilerin yüzde 55’ini Rus müşterilerin oluşturduğu belirtildi.

Fuar 11 Ağustos Cuma gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.