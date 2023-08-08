Kamu mühendisleri iyileştirme istiyor

Ankara'da toplu sözleşme trafiği arttı. Bu kez kamu mühendisleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde seslerini duyurdu.

Mühendisler toplu sözleşme masasından özlük haklarında iyileştirme bekliyor. Mühendislerin en büyük taleplerinden biri Mühendislik Meslek Kanunu oldu.

Büyük sorumluluk altında çalıştıklarını ifade eden kamu mühendisleri "Teknik Sorumluluk Ödemesi" ismiyle mali iyileştirme de talep etti.

Mühendisler Ulusal Kanal'a yaşadıkları mağduriyetleri de aktardı.