Ceviz üreticisi maliyetler altında eziliyor! Üreticiler Ulusal Kanal'a sorunlarını anlattıa

Çiftçi girdi maliyetlerinin altında eziliyor.

İzmir Bergama Sarıcalar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Saka Ulusal Kanal’a konuştu. Ceviz üreticiliği yapan saka maliyetler sebebiyle üretimi yapamaz hale geldik dedi.

Üretici Saka verimli bir ceviz için zorunlu giderleri de sıraladı.

Giderler çok ama destekleme yetersiz. Destek olmadığı gibi artan faizler yüzünden çiftçi kendi imkanlarıyla kredi de çekemiyor.

Ceviz Üreticisi Saka hükümete de çağrıda bulundu, “ülke ancak tarımla ayağa kalkar” dedi.