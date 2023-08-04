Ceviz üreticisi maliyetler altında eziliyor! Üreticiler Ulusal Kanal'a sorunlarını anlattıa

Artan ÖTV ve KDV, neredeyse her gün zam gelen akaryakıt fiyatları en çok da üreticinin belini büktü. İzmir Bergama da ceviz üreticisi olan Abdullah Saka Ulusal Kanal’a dert yandı, “tarım yapamaz hale geldik” dedi.

Osman Bekar Osman Bekar
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Çiftçi girdi maliyetlerinin altında eziliyor.

İzmir Bergama Sarıcalar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Saka Ulusal Kanal’a konuştu. Ceviz üreticiliği yapan saka maliyetler sebebiyle üretimi yapamaz hale geldik dedi.

Üretici Saka verimli bir ceviz için zorunlu giderleri de sıraladı.

Giderler çok ama destekleme yetersiz. Destek olmadığı gibi artan faizler yüzünden çiftçi kendi imkanlarıyla kredi de çekemiyor.

Ceviz Üreticisi Saka hükümete de çağrıda bulundu, “ülke ancak tarımla ayağa kalkar” dedi.

# ceviz # üretici # ulusal kanal

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