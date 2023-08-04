Yargıtay'dan maaşlarla ilgili emsal karar! En yüksek faiz oranının uygulanmasına hükmedildi

Yargıtay, işçi alacaklarına dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğine hükmetti.

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Yargıtay, gününde ödenmeyen işçi alacaklarına dair emsal bir karara imza attı.

İki yıldır çalıştığı şirketten kovulan işçi, 10 bin lirayı aşan fazla mesai ücretinin işverenden tahsili talebiyle, mahkemeye başvurdu.

İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Adalet Bakanlığı, kararın kamu yararına bozulmasını talep edince devreye Yargıtay girdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu uyarınca, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına hükmetti. Karar, oy birliğiyle alındı.

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