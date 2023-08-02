Taşeron işçilerin geleceği ne olacak? Ulusal Kanal'dan çok özel bilgiler

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Bir süre gündeme getirmeyin, biraz bekletin" dediği öğrenildi. Bekletme nedeni ise devletin kasasında paranın kalmaması...

2019 yılı seçimlerinde "herkese kadro" sözünü tam anlamıyla yerine getirmeyen AK Parti Hükümeti binlerce işçiyi kadro dışı bıraktı. KİT'lerde ve diğer çeşitli kurumlarda taşeron olarak istihdam edilen işçiler artık kadroya alınmak istiyor.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden önce taşeron ile ilgili çalışmayı hazırladıklarını söylemişti. Ancak hazır denilen dosya bir türlü Meclis gündemine gelmedi.

Duruma tepki gösteren işçiler de hazır olan dosyanın bir an önce yasalaşmasını istiyor.

Bu sırada TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 1 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Masada taşeron işçilerin durumu da var. Atalay, taşeron işçilik düzeninin son bulmasını ve konunun çözümlenerek Türkiye gündeminden çıkarılmasını istedi.

İşçi tarafının görüşmeleri sürerken Ulusal Kanal taşeron olarak istihdam edilen emekçilerin durumuna ilişin önemli bilgilere ulaştı.

Ekonominin dümenine geçirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, taşeron işçilerle ilgili, "Bir süre gündeme getirmeyin, biraz bekletin" dediği öğrenildi.

İşçileri bekletme nedeni ise devletin kasasında paranın kalmaması... Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde kesenin ağzını açan Ak Parti Hükümeti para bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle taşeron işçilerin durumunun ekim ayında açılacak Meclis'in gündemine hemen gelmesi beklenmiyor.