Memurların zam pazarlığı başlıyor! Memurlar ne talep ediyor?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor. Taraflar 1 Ağustos'ta bir araya gelecek. Memur-Sen 120 maddelik teklifi ile masaya oturacak. Talepler arasında 7 bin 650 lira kira yardımı da var. Peki, anlaşma çıkmazsa neler olur?

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Zam pazarlığı ve sosyal haklarda iyileştirmeler için ilk randevu 1 Ağustos'ta.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında maaşlarına ve özlük haklarına yapılacak iyileştirmeler için görüşmeler başlıyor. Masada kamu çalışanlarını Memur-Sen, hükümeti Çalışma Bakanlığı temsil edecek.

İlk görüşme 1 Ağustos'ta Çalışma Bakanlığında olacak. Memur-Sen, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif ile masaya oturacak.

Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istedi.

- 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor, refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz.

Talepler arasında kira yardımı da bulunuyor.

- Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini teklif ediyoruz Seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini teklif ediyoruz.

Tarafların anlaşamaması halinde devreye Yüksek Hakem Kurulu girecek. YHK, bugüne kadar hükümetin çizdiği rakamlara yakın artışlara imza attı. Bu nedenle memurlar YHK gitmeden süreci bitirmek istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# memur sen # memur maaşları

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