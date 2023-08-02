Vatandaşın borç karnesi kabarık! Kredi kartı borçları 1 yılda 3 katına çıktı

Türkiye’nin kredi kartı borç karnesi giderek kabarıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, kredi kartı borçları 1 yılda neredeyse 3 katına ulaştı.

BDDK’nın haftalık verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon 208 milyar lira.

90 gün boyunca ödenmediği için takibe düşen borç miktarı ise 36 milyar 90 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl bu rakam 28 milyar 234 milyon liraydı.