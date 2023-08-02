Vatandaşın borç karnesi kabarık! Kredi kartı borçları 1 yılda 3 katına çıktı
Vatandaş her geçen gün daha da borçlanıyor. Kredi kartı borçları 1 yılda neredeyse 3 katına ulaştı. Borçlardaki artış ise yüzde 182’yi geçti. Artık borç da borçla kapatılıyor.
Dilek Doğan
Türkiye’nin kredi kartı borç karnesi giderek kabarıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, kredi kartı borçları 1 yılda neredeyse 3 katına ulaştı.
BDDK’nın haftalık verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon 208 milyar lira.
90 gün boyunca ödenmediği için takibe düşen borç miktarı ise 36 milyar 90 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl bu rakam 28 milyar 234 milyon liraydı.