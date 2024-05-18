Eskişehir'de korkunç kaza! Yaralılar var

Eskişehir'de büyük bir trafik kazası meydana geldi. İki tır ile belediye otobüsünün çarpıştığ kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de korkunç kaza! Yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Eskişehir'de büyük bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Selami B. idaresindeki 50 ABZ 200 plakalı tır, İ.Y.T. idaresindeki 26 EBB 108 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs de yol kenarında park halindeki 33 AUL 295 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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