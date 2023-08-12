Ekonomi yönetimine Batı'dan alkış! Barclays Türkiye'nin döviz rezervi artışının sürmesini bekliyor

Ekonomi yönetiminin sıcak para politikasını merkeze alarak ilerlemesi Batı'dan alkış alıyor.



İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays Türkiye’nin döviz rezervi artışının sürmesini bekliyor.



Bankanın raporunda "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca raporda, "Metodolojimiz, 2024'te rezervlerde 14 milyar dolarlık ek bir iyileşme daha olacağını gösteriyor. BAE'den finansman akışları, beklediğimizden daha önden yüklemeli bir şekilde gelirse döviz rezervlerindeki iyileşme daha büyük olacaktır" denildi.



Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ortodoks politikaların devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini belirtmişti.