Vatan Partisi: "Masada birlik başarının anahtarıdır"

Büro Başkanı Sefa Koçoğlu "Sürecin köklü çözümü plan, tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve hakça bölüşüm parolasıyla Üretim Devrimiyle mümkündür." dedi.

Toplu iş sözleşmesinde toplantı takvimi işliyor.

Toplantılarda memur ve memur emeklilerinin mali, sosyal hakları belirlenecek. Süreci yakından takip eden Vatan Partisi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

- AK Parti Hükümetinin küresel finans merkezlerine bağlı, neoliberal, borçlanmaya ve faize dayalı ekonomi yönetimi, dar gelirlinin ve kamu çalışanlarının omuzlarındaki yükü her geçen gün arttırıyor.

Vatan Partisi Merkez Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, talep ve çözümleri sıraladı.

- Bu sürecin köklü çözümü, plan, tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve hakça bölüşüm parolasıyla Üretim Devrimiyle mümkündür. Kamu çalışanlarının ve bütün kesimlerin refahını arttıracak yegâne çözüm budur. Bu bakışla beraber, günün sorunlarını çözmek ve Kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamak üzere talep ve çözümleri ilân ediyoruz.

Kamu çalışanları refah düzeyini yükseltecek bir artış bekliyor.

Kamu çalışanlarının ortak talepleri;

İnsan onuruna yakışır ücret ve refah payı belirlenmelidir.

Tüm çalışanlara 3600 Ek Gösterge verilmelidir.

Seyyanen artıştan memur emeklisi yok sayılmamalıdır.

Vergi dilimi adaletsizliği giderilmelidir.

Sendika özgürlüğünü sınırlayan %2 barajı kaldırılmalıdır.

Barınma hakkı, lojman ve ulaşım imkanlarının geliştirilmelidir.

Atama ve terfilerde liyakat ilkesinin esas alınmalıdır.

Koçoğlu, toplu sözleşme masasında birliğin başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

- Talepler haklı bir zeminde, doğru taleplerle ve kuvvetle kabul ettirilir. Yeni hakların kazanılması ve geliştirilmesi ancak ve ancak mücadele ile güçle gerçekleştirilecektir. Güç için toplu sözleşme masasında oluşacak birlik Emekli sendika ve dernekleri ile güçlendirilmelidir. Vatan Partisi toplu sözleşme masasında Kamu Emekçilerin taleplerinin kabul ettirilmesinde konfederasyonlarla beraberdir ve mücadelenin içindedir. Ancak Kamu emekçilerinin hak ve talepleri için, köklü çözümler için, vatandan ve emekten yana olan bütün emek güçleri birleşmelidir.

Koçoğlu, tek çözümün Vatan Partisi’nin üretim Devrimi programı olduğunu vurguladı.