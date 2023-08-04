Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleri yetersiz! Pansuman çözümler değil kalıcıcı çözümler gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesiyle 4,5 milyon dekarlık atıl alanda üretimin başladığını açıkladı. Bakanlık bir yandan da çiftçi destekleri gönderiyor. Ancak bu gelişmeler üreticilerin sorunlarını çözmüyor.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesiyle 3 yılda 4,5 milyon dekarlık atıl alanda üretimin başladığı açıklandı. Ancak çiftçinin gerçek sorunları perde arkasında.

Ziraat Mühendisi Tahsin Ateş devletin çiftçiye verdiği desteklerin yetersizliğine dikkat çekti.

Ateş, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin etkili ve verimli çalışmadığını vurguladı.

Tarımda ihmal, ekonomide ihmale neden oluyor...

Ziraat mühendisi Ateş, günübirlik pansuman çözümlerin değil köklü programların tedbir olacağını dile getirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tarım ve orman bakanlığı # çiftçi

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