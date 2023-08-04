Kriz zeytin üreticisini de vurdu! Artan maliyetler çiftçiyi çıkmaza soktu

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz zeytin üreticisini de vurdu. Denizli’de Ulusal Kanal’a konuşan zeytin üreticileri, ciddi seviyede artan maliyetlerin zeytin üretimini çıkmaza sürüklediğini söyledi.

Osman Bekar Osman Bekar
Son Güncelleme:

Ekonomik kriz zeytin üreticisini de vurdu. Denizli’de zeytin üreticileri Ulusal Kanal’a konuştu.

Denizli’de çiftçilik yapan Abdullah Saka, ciddi seviyede artan enerji maliyetlerinin üreticiyi zorladığını söyledi

Abdullah Saka, artan enerji maliyetlerinin yanı sıra banka faizlerinin çok yüksek olduğunu belirterek üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Üretici köklü değişiklikler bekliyor. Eğer planlama yapılmazsa, uygun fiyatlarda zeytin ve zeytinyağı bulmak mümkün olmayacak...

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Zeytin # denizli

Benzer Videolar

Ceviz üreticisi maliyetler altında eziliyor Ceviz üreticisi maliyetler altında eziliyor
Bakanlığın projeleri çiftçinin sorununu çözemiyor Bakanlığın projeleri çiftçinin sorununu çözemiyor
Yargıtay'dan maaşlarla ilgili emsal karar! Yargıtay'dan maaşlarla ilgili emsal karar!
"Masada birlik başarının anahtarıdır" "Masada birlik başarının anahtarıdır"
Taşeron işçilerin geleceği ne olacak? Taşeron işçilerin geleceği ne olacak?
Vatandaşın borç karnesi kabarık! Vatandaşın borç karnesi kabarık!
Memurların zam pazarlığı başlıyor Memurların zam pazarlığı başlıyor
"Hükümet tarım politikasını değiştirsin" "Hükümet tarım politikasını değiştirsin"
Vatan Partisi Kızılay esnafıyla buluşturdu Vatan Partisi Kızılay esnafıyla buluşturdu
Vatandaş ekonomiye güvenmiyor! Vatandaş ekonomiye güvenmiyor!
Motorin fiyatına zam geldi! Motorin fiyatına zam geldi!
Enflasyon revizyonunda hedef değişecek mi? Enflasyon revizyonunda hedef değişecek mi?
Çok Okunanlar
1 Çöp diye atıyoruz… Oysa 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş
2 Kırılmaz kemiklerin sırrı!
3 Arsenal'in yıldızı Beşiktaş'a doğru
4 Sivrisineklerden korunmanın doğal yöntemleri
5 Dünya'nın en büyük hayvanı!