Kriz zeytin üreticisini de vurdu! Artan maliyetler çiftçiyi çıkmaza soktu
Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz zeytin üreticisini de vurdu. Denizli’de Ulusal Kanal’a konuşan zeytin üreticileri, ciddi seviyede artan maliyetlerin zeytin üretimini çıkmaza sürüklediğini söyledi.
Osman Bekar
Ekonomik kriz zeytin üreticisini de vurdu. Denizli’de zeytin üreticileri Ulusal Kanal’a konuştu.
Denizli’de çiftçilik yapan Abdullah Saka, ciddi seviyede artan enerji maliyetlerinin üreticiyi zorladığını söyledi
Abdullah Saka, artan enerji maliyetlerinin yanı sıra banka faizlerinin çok yüksek olduğunu belirterek üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Üretici köklü değişiklikler bekliyor. Eğer planlama yapılmazsa, uygun fiyatlarda zeytin ve zeytinyağı bulmak mümkün olmayacak...
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi