Ankara'da zamlar kapıda! Dolmuş ve ekmek fiyatlarında zam gündemde

Akaryakıttaki artış minibüs fiyatlarını da etkiledi. Yeni zamlar kapıda. Minibüs ücretinin 17 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

Dolmuş şoförleri ise otobüsler ve dolmuşların fiyat farklarından da şikayetçi. Otobüsler 15 lira olmuşken dolmuşların 17 liraya yükseltilmesine karşı tepkililer.

Öte yandan yalnızca dolmuş ücretleri değil ekmeğe zam da kapıda.. Ankara'da iki yüz gram ekmeğin 7 lira olması bekleniyor.