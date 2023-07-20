Krizin faturası vatandaşı zorluyor! Gıda maliyeti aylık 15 bin lira oldu

4 kişilik bir ailenin 1 günlük 3 öğününü sizler için kalem kalem çıkardık. Aylık 15 bin liraya ulaşan mutfak masrafını asgari ücretle geçinen bir çalışan, nasıl karşılacağını bilemiyor.

Zam üstüne zam geliyor, vatandaş ağır faturayı kaldıramıyor. Mutfaklar dolaplarını da boşaltan ekonomik kriz vatandaşın belini büküyor.

Çarşı pazarda halkın yüzü gülmüyor. 4 kişilik bir ailenin 1 günde 3 öğünlük maliyetini sizler için tek tek çıkardık.

Yapılan hesaba göre 1 ayda yalnızca mutfak masrafı 15 bin liraya ulaşırken asgari ücretli vatandaşların nasıl geçineceği ise meçhul...

Zamlardan bıkan vatandaşlar hükümetin artışlara artık müdahale etmesi için çağrı yaptı.