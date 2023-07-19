Pazarda fiyatlar el yakıyor! Vatandaş meyve ve sebzenin yanına yaklaşamıyor

Vatandaş sağlığını mı düşünecek yoksa cebini mi derken kara kara düşünmekten başka çaresi kalmadı. Et ve süt ürünlerinin yanından geçemeyen vatandaş sezon sebze ve meyve ürünlerine de sadece bakmakla yetindi.

2022 yılında 18 lira olan domatesin kilosu bu sene 2'ye katlandı. Hal böyle olunca 40 liradan tezgahtakini yerini domatese vatandaş da hasret kaldı.

Birçok ürüne peşi sıra gelen zamlar vatandaşın ve esnafın cebini de iyice yordu. Vatandaşın cebi zaten yanıyordu ama pazar esnafı da kan ağlamaya başladı. Ucuz fiyatla kazanamadı pahalıya fiyata da satamadı.

Yaz sebzesi olan bamyanın kilosu 85 lirayken yine yaz meyvesi olan üzümün kilosu 40 liradan tezgahta yerini aldı.

Kiraz 50, kayısı 45, şeftali 40 liradan tezgaha kondu. Fiyatı gören vatandaş ise " meyve yiyemiyoruz" diyerek dert yandı.

Bu sezon pazarlar bambaşka bir havaya büründü her senenin aksine bu kez pazarlar boş tezgahlar dolu kaldı. Çünkü en ucuz sebze ve meyvenin fiyatı 40 lirayı aştı.

Artık vatandaş serinlemek için sadece soğuk su içer oldu çünkü serinlemek için en çok tercih edilen karpuzun kilosu 15 lirayı buldu.