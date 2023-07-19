Vatan Partisi'nden 7 adımlı yol haritası! Zamlara ve enflasyona karşı çözümler sıralandı

İğneden ipliğe bir çok ürüne zam gelirken, krizin faturası dar gelirli vatandaşın sırtına yüklenirken Vatan Partisi zamlara ve enflasyona karşı 7 adımda yol haritası açıkladı.

Çözümün ilk adımında "kazanca göre vergi" sisteminin uygulanması gerektiği belirtildi.

Krizin yükünü dar gelirli milyonların sırtına yıkan KDV-ÖTV gibi dolaylı vergiler yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacak vergi sistemi kuracağız. Toplumda gelir adaletini sağlayacağız.

2. adımda ülkeden kaçırılan kaynaklara dikkat çekildi. Yabancı bankalara yatırılan 500 Milyar Doların geri getirileceği ifade edildi.

Yurtdışına kaçırılan 500 Milyar Dolar, Devlet otoritesiyle getirilecek .Yatırıma ve istihdama yönlendirilecek.

Çözümün 3. adımında yüksek banka kârlarına vergi getirileceğinin altı çizildi.

Bankalar her yıl yüksek kârlar elde etmektedir. Türkiye faize çalışmaktadır. Banka kârlarına bir defaya mahsus yüzde 80 oranında kurumlar vergisi uygulanarak elde edilecek kaynak üretime yönlendirilecektir.

4. adımda ucuz enerji için komşularla iş birliği yer aldı.

Döviz açığımızı oluşturan ana konumuz enerji ithalatı ve enerji fiyatlarıdır. İran, Rusya ve komşu ülkelerden ucuz enerji alınacak.İran’a yönelik ABD ambargosu kaldırılacak. Özelikle İran ve Rusya ile mal takası yöntemiyle yapılacak enerji ithalatı, ülkemizin döviz ihtiyacını sona erdirecektir. NATO’da Doğalgaz-Mazot yok. Komşularımızda var!

Zamlara ve enflasyona karşı enerji üretim ile dağıtımının kamulaştırılması da öncelikli gündem.

Enerji üretim ve dağıtımı kamulaştırılacaktır. Rusya’dan ucuza aldığımız akaryakıt, rafineri şirketlerinin cebine dolmayacak, üreticimiz ve halkımız ucuz enerji kullanacaktır.

Çözümün 6. adımında lüks tüketime vergi getirileceği yazıldı.

Çok büyük miktarda döviz, lüks otomobil ithalatı ve lüks tüketime harcanmaktadır. Lüks ithal tüketim mallarından alınan vergiler bugün alınanın iki katına çıkarılacaktır.

Fahiş kiralara karşı çözüm önerisini Türkiye'nin gündemine taşıyan Vatan Partisi, kiraların nasıl frenleneceğini bir kez daha hatırlattı.

Konut ve işyerlerinde kira bedellerinde üç yıl süreyle artış yapılamayacak. Yeni sözleşmelerde tavan fiyat uygulamasına gidilecek. Fırsatçılık amacıyla boş tutulan konutlar vergilendirilecek. Her aile 5 yıl içerisinde konut sahibi yapılarak, konut yatırım aracı olmaktan çıkarılacak.