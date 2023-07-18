Zam yağmuru ekmeği de vurdu! İşte yeni ekmek fiyatları

KDV, ÖTV artışları vatandaşın bütçesini zora sokarken iğneden ipliğe birçok ürüne zam yapıldı. Yurt genelinde ekmek fiyatlarında da artış var.

Kocaeli'de ekmeğe yüzde 50 zam geldi. Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.

210 gram ekmek 5 liradan 7 buçuk liraya yükseldi. 100 gram simidin fiyatı ise 10 lira oldu.

Fırınlarda satılan ekmeğin yanı sıra Halk Emek fiyatına zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak.

2 gün önce Rize’de de ekmeğe 2 buçuk lira zam gelmişti. 250 gram ekmek 8 buçuk liradan satılmaya başladı.