Ankara'da toplu ulaşıma zam! Bilet fiyatları yüzde 57 zamlandı

Üst üste gelen zamlara bir de ulaşım eklendi. Akaryakıttaki zam ulaşım fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Ankara'da ulaşıma yüzde 57 zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı. zamla tam bilet 9 buçuk liradan 15 liraya yükseldi.

Öğrenci bileti 4.75 LİRADAN 7.5 LİRAYA yükselirken, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 liradan 220 liraya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ulaşım zammının KDV, ÖTV ve motorinin litre fiyatına gelen artışlar için yapıldığı kaydedildi.