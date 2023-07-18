Erkek öğrenciye ev vermeyene ceza! 102 bin lira para cezası ödeyecekler

Kiracıya yönelik cinsiyet ayrımcılığına mahkeme ‘dur’ dedi.

Üniversite öğrencisi bir genç, erkek olduğu için bir sitede gördüğü evi tutamadı.

Yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan M.F.K., internet sitesinde yayınlanan gördüğü ilan üzerine emlakçı A.U.'yu aradı.

Emlakçı, ev sahibi E.Y.'nin daireyi sadece bayan öğrenciye kiralanmasını istediğini bildirdi. Beğendiği daireyi kiralayamayan M.F.K., emlakçı, ev sahibi ve ilanı yayınlayan internet sitesinin cinsiyet ayrımcılığı yaptığını öne sürerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kapısını çaldı.

Kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu iddia etti.

Tarafları dinleyen TİHEK, erkek öğrencinin ayrımcılık iddiasını yerinde buldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, gencin başvurusu üzerine ev sahibine, emlakçıya ve ilanın yer aldığı internet sitesine 102 bin TL ceza verdi.