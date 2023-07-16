Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı! Uzmanlar güneş çarpmasına karşı uyardı

Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. İstanbul'da yaz sıcakları zirveye ulaşırken vatandaş çareyi denizde buldu. Ancak uzmanlar da güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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El Nino Sıcakları, Afrika Dalgası derken Türkiye aşırı sıcakların etkisine girdi. Termometreler gölgede bile 38 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık bunun çok çok üstüne çıktı. Hem sağlık Bakanlığı hem de uzmanlar günlerdir dışarı çıkılmaması noktasında uyarı yaptı ama evinde bunalanlar çareyi kendini denize atmakta buldu.

Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken Türkiye genelindeki sıcaklıklarda ciddi artış başladı.

Bir anda artan sıcaklıklar sahilleri de doldurdu.

Sıcaktan bunalan Vatandaşların denize atlaması renkli görüntüler oluşturdu.

3 ve 4 Temmuz'da da rekor kıran sıcaklıklar bu hafta bir kez daha rekor kırdı.

Tatile gidemeyenler İstanbul boğazının tadını doyasıya çıkardı.

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcaktan en çok etkilenenler olsa da sıcak çarpması herkes için tehlike arz ediyor. Peki sıcak havalarda ne yapmalı veya nasıl beslenilmeli? İşte sıcak hava dalgasına karşı uzmanından uyarı.

Uzman Doktor Khatıra Abbosova güneş çarpması belirtilerini sıraladı ve karşılaşılan durumlarda ne yapılması gerektiğini anlattı.

Güneşin etkilerinden korunmanın yolu ise yeterli sıvı tüketiminden ve sağlıklı beslenmeden geçiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# El Nino # kavurucu sıcaklar

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