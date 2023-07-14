TOKİ altyapı sorununu vatandaşa yükledi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan TOKİ bölgesinde ikamet eden vatandaşlar alt yapı sorunlarından şikayetçi. TOKİ yönetimi ise yaşanan sorunları görmezden gelerek yönetimden çekilmek istedi. İkinci Etap konutlarında ikamet edenler konutların sorunları çözülmeden yönetimi devralmayacaklarını belirtti

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Ankara'nın Mamak ilçesine kurulan TOKİ konutlarında vatandaşlar su basması, merkezi sistem sorunları gibi birçok sorunun çözülmesi için defalarca TOKİ'yle görüştü. TOKİ yönetimi ise İkinci Etap bölgesinde yaşanan sorunları görmezden gelerek yönetimden çekilmeye çalıştı.

TOKİ'nin, vatandaşları altyapı sorunlarıyla baş başa bırakmak istemesine site sakinlerinden tepki gecikmedi. İkinci Etap bölgesinin sakinleri TOKİ'nin başka blokları yıllardır yönetmesine rağmen, bölgeden ikinci yılda çekilmek istediğini belirtti.

TOKİ yönetimi, site sakinlerinin kendi aralarında bir yönetim oluşturmasını talep etti. Ancak vatandaşlar TOKİ'nin düzenleme yapmadığı sorunları tek başlarına çözemeyeceklerini vurguladı.

İnşa ve tadilat masraflarının ağır faturasının kendilerine kesilmesini reddeden vatandaşlar verdikleri mücadeleyi kazandı. İkinci Etap bölgesinde TOKİ, yönetimine devam edecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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