Karadeniz'de selin bilançosu ortaya çıktı!

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış olumsuz görüntülere neden oldu. Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel 60 bin tavuğu telef etti.

İşletme sahipleri kum torbalarıyla önlem almaya çalışsa da yeterli olamadı. 3 kişi hayatını riske attı ama tavukları kurtaramadı.

Sel’in vurduğu diğer adres Düzce'ydi. Cumayeri ilçesindeki rafting tesisleri, sağanağın ardından sel sonucu su altında kaldı.

Düzce ve Sakarya arasındaki Melen Çayı'nın taşmasıyla Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen köyündeki 9 rafting tesisi sele teslim oldu.