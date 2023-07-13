Güney yanıyor kuzey donuyor! Sıcaklık farkı 40 dereceyi aştı

Türkiye'de güneydeki sahil kentleri başta olmak üzere çok sayıda ilde bunaltıcı sıcak hava yaşanırken, Ardahan'ın yaylaları ile birçok noktasında sobalar daha kaldırılmadı.

Antalyalı sıcak nedeniyle denize girerken, Ardahanlılar üşümemek için soba yakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 12 Temmuz Çarşamba günü en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ve Silopi ilçelerinde, en düşük sıcaklık ise Bayburt ve Ardahan'da kayıtlara geçti.

12 Temmuz Çarşamba en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,3 derece ile Bayburt'un Yaylalar köyünde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık ise 40,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi, Cizre'yi 40,8 dereceyle Silopi, 40 dereceyle de Antalya'nın Serik ilçesi izledi.