Birleşik Arap Emirlikleri'nde yas ilan edildi! BAE kurucusu hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yas ilan edildi! BAE kurucusu hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümünden dolayı "üzüntü içerisinde olduğu" belirtildi.

7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü sonrasında ülkede bayraklar yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildi.

Genç yaşlarından itibaren Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın yanında bulunduğu ve tecrübe kazandığı kaydedildi.

BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı aktarıldı.

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