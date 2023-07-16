Türkiye yanıyor! Üç ilde 48 kişi hastanelik oldu

Sıcak hava acil servislere baş vuran sayısını artırdı.

Edirne'de hafta başı 34 derecede olan hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Kırklareli ve Tekirdağ'da da hafta içi hava sıcaklıkları 35 dereceye çıktı.

Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkmadıkları gözlendi. Çeşitli nedenlerle dışarıda bulunanlar ise gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih ediyor.

Son 2 günde Edirne'de 23, Kırklareli'nde 19, Tekirdağ'da da 6 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Tedavisi yapılanlar taburcu edildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, önemli uyarılarda bulundu.