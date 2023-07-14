Beylikdüzü'nde rüşvet ve dolandırıcılık! Yargıtay'dan Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında karar

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında rüşvet ve dolandırıcılıktan ifade talebinde bulunuldu.

Talepte bulunan Yargıtay Savcısı, Çalık hakkında verilen takipsizliklik kararının da bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede savcılık incelemesinin yetersiz olduğunu belirterek, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi.

Söz konusu soruşturma Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazinin kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir projeye devri ile başlamıştı.